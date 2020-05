Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand nach Farbschmierereien in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben zwei 30 und 32 Jahre alte Männer am Dienstag, 26. Mai 2020, gegen 5 Uhr, auf der Ückendorfer Straße in flagranti bei einer Sachbeschädigung durch Graffitti beobachtet. Die beiden Sprayer versuchten vor den Polizisten zu flüchten, konnten aber gestellt werden. Der 30-Jährige verletzte sich während seiner Flucht leicht. Nachdem die Beamten seine Personalien festgestellt hatten, brachte ihn ein Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 32-Jährige ist polnischer Staatsbürger, er konnte vor Ort keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland nachweisen. Als er vorläufig festgenommen wurde, sperrte der Mann sich gegen die Beamten, bespuckte sie und trat nach ihnen. Die Polizisten brachten ihn ins Gewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Randalierer den Heimweg antreten. Die beiden Männer erwarten Strafverfahren.

