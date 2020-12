Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zwei Männer bei Polizeieinsatz festgenommen

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen führt derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei Männer (44 und 45 Jahre) aus Haltern am See. Heute Morgen hat es in einem Wohnhaus und in einer Wohnung in Haltern Durchsuchungen gegeben. Bei dem Einsatz wurde die Polizei auch von Spezialeinheiten unterstützt. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen. Außerdem stellten die Beamten Waffen und Drogen sicher. Einer der Männer soll wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und unerlaubten Waffenbesitzes noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

