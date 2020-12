Polizeipräsidium Konstanz

Einen 33-jährigen Ford-Transit-Fahrer aus Lettland hat die Polizei am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Goldenbühlstraße kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt und zudem noch wegen eines Verkehrsdelikts zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Nach Zahlung einer von der Staatsanwaltschaft festgelegten Sicherheitsleistung gelangte er jedoch am gleichen Tag wieder auf freien Fuß. Mit seinem Ford Transit durfte er jedoch nicht weiterfahren.

