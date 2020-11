Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Mehr als zwei Haushalte

Am Sonntag löste die Polizei in Blaubeuren eine unerlaubte Ansammlung auf.

UlmUlm (ots)

Gegen 12 Uhr überprüfte die Polizei nach einem anonymen Hinweis ein Geschäft in der Karlstraße. Dort trafen die Beamten in einem Nebenraum fünf Männer an, die teilweise Getränke in der Hand hielten. Die Polizei löste die unerlaubte Ansammlung auf. Die fünf Personen und der Ladenbesitzer werden jetzt wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung angezeigt.

Seit Anfang November kontrollierte die Polizei im Bereich des Polizeireviers Ehingen in Zusammenhang mit der Corona-Verordnung 100 Fahrzeuge und 231 Personen. Dabei stellte sie bis Sonntag 16 bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeiten fest. Bei der überwiegenden Anzahl handelt es sich um Verstöße gegen die Maskenpflicht (10).

Die detaillierten Regeln der aktuellen Corona-Verordnung finden Sie im Internet unter www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

