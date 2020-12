Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit Leichtverletztem (03.12.2020)

Bad DürrheimBad Dürrheim (ots)

Einen Unfall mit einer leichtverletzten Person und Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro hat am Donnerstag gegen 17.30 Uhr eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 27/33, Höhe Einmündung Scheffelstraße, verursacht. Ein in Richtung Donaueschingen fahrender 37-jähriger VW Touran-Fahrer bremste ab, als ein Auto vor ihm den Fahrstreifen wechselte. Ein dahinterfahrender 20-Jähriger in einem Audi verringerte ebenfalls die Geschwindigkeit, was einer ihm nachfolgenden 62-jährigen Mercedes-Fahrerin nicht mehr gelang. Sie prallte auf den Audi und schob diesen noch auf den VW. Der junge Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An seinem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, am VW Touran in Höhe von rund 3.000 Euro. Den Schaden am Mercedes der Unfallverursacherin bezifferte die Polizei auf ebenfalls rund 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell