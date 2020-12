Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer übersieht beim Abbiegen Fußgängerin (03.12.2020)

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall mit einer schwerverletzten Fußgängerin ist es am Mittwoch gegen 17.30 Uhr an der Einmündung der Straßen "Hagelrainstraße / Am tiefen Weg" gekommen. Ein 68-jähriger Opel Astra Fahrer befuhr die Hagelrainstraße in Richtung Stadtmitte und bog nach links in die Straße "Am tiefen Weg" ab. Dabei übersah er eine 65-jährige Fußgängerin, welche die Straße überquerte. Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Klinikum eingeliefert. Am Auto des Unfallverursachers entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Tobias Schöpf /Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell