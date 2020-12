Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Polizei bringt renitente Diebin ins Gewahrsam

DuisburgDuisburg (ots)

Die Polizei hat am Dienstagabend (2. Dezember, 20 Uhr) eine renitente Ladendiebin ins Gewahrsam gebracht. Ein Ladendetektiv hatte die 22-Jährige beobachtet, wie sie in einem Geschäft auf der Friedrich-Ebert-Straße eine neue Geldbörse gestohlen hat. Als die hinzugerufenen Polizisten kamen, beschimpfte und beleidigte sie diese. Da die Frau sich nicht ausweisen konnte, sollte sie mit zur Polizeiwache kommen. Dagegen wehrte sie sich, schlug und trat in Richtung der Beamten. Dabei wurde niemand verletzt. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung und einem Aufenthalt im Gewahrsam durfte sie mit einer Anzeige "im Gepäck" nach Hause gehen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell