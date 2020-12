Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Müllsäcke brennen - Polizei löscht Feuer und sucht Zeugen

DuisburgDuisburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (3. Dezember, 5:30 Uhr) meldete ein Anwohner über den Notruf mehrere brennende Müllsäcke auf einer kleinen Rasenfläche an der Gartenstraße. Polizisten der Wache Homberg waren noch vor der Feuerwehr vor Ort, sodass sie sich den Feuerlöscher aus dem Streifenwagen griffen und die mit Laub gefüllten Säcke löschten. Die Feuerwehr übernahm kurze Zeit später. Der Brand beschädigte drei Stromkästen. Jetzt sucht das Kriminalkommissariat 11 Zeugen, die möglicherweise wissen, was zu dem Brand führte oder verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

