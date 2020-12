Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Straßenbahn zu Notbremsung gezwungen - zwei Verletzte

DuisburgDuisburg (ots)

Auf der Heerstraße haben zwei Autos am Montagabend (30. November, 18:15 Uhr) eine Straßenbahn zu einer Notbremsung gezwungen. Die Straßenbahn war genau wie ein brauner Ford in Richtung Friedenstraße unterwegs, als rechts auf Höhe der Haltestelle Brückenplatz ein halb auf der Straße geparkter rot-weißer Transporter den Weg versperrte. Der Ford wich dem Transporter aus und geriet dabei auf die Schienen. Der Straßenbahnfahrer (26) leitete eine Notbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zwei Fahrgäste (26 und 30) stürzten in der Bahn und verletzten sich. Eine von ihnen kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Ford und der Transporter verschwanden. Die Polizei bittet beide Verkehrsteilnehmer und Zeugen des Unfalls, sich unter der 0203 2800 beim Verkehrskommissariat 22 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell