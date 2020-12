Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Parkticket fällt in Fußraum - Unfall

DuisburgDuisburg (ots)

Eine Audi-Fahrerin hat am Montag (30. November, 11:40 Uhr) das Parkticket, das sie zuvor an der Schrankenanlage einer Bank Am Mühlenberg gezogen hatte, in den Fußraum fallen lassen. Als sie es wieder aufheben wollte, geriet sie mit dem Fuß vom Brems- auf das Gaspedal. Der Wagen der 28-Jährigen schoss nach vorne, durchbrach die Schranke und stieß mit zwei geparkten Autos zusammen. Dabei wurde die Frau verletzt. Ihre einjährige Tochter blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, kam aber zur Sicherheit gemeinsam mit der Mutter zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell