POL-DU: Neumühl: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ein Abbiegeunfall endete am Montagmorgen (30. November, 7:15 Uhr) für eine Fahrradfahrerin im Krankenhaus.

Die 57-Jährige überquerte mit ihrem Rad gerade den Fußgängerüberweg an der Gerlingstraße in Richtung Süden, als sie von einem Skoda erfasst wurde, gegen die Windschutzscheibe prallte und verletzt wurde. Der 18-Jährige Fahrer hatte die Frau beim Linksabbiegen von der Obermarxloher- in die Gerlingstraße übersehen. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 57-Jährige kein Licht an ihrem Fahrrad. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der 0203 2800 beim Duisburger Verkehrskommissariat 21 zu melden.

