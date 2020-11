Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen/Hochfeld: Herbert J. tot aufgefunden

DuisburgDuisburg (ots)

Am Montagvormittag (30. November) haben Zeugen der Duisburger Polizei eine leblose Person auf einem Firmengelände an der Wörthstraße gemeldet. Bei der Überprüfung des Sachverhalts stellten die alarmierten Polizisten fest, dass es sich bei dem Toten um den seit dem 21. November vermissten Herbert J. handelt. Die Kriminalpolizei hat zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des 85-jährigen Seniors. Gleichwohl werden die Umstände, unter denen der Mann ums Leben gekommen ist, derzeit untersucht. Das zuständige Kriminalkommissariat 12 bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche.

Unsere Berichterstattung bis jetzt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4772435

