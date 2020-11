Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld:Zwei Abschleppwagen in Flammen - Zeugen gesucht

Duisburg

Am frühen Montagmorgen (30. November, 3:50 Uhr) haben auf dem Gelände eines Abschleppdienstes an der Kaßlerfelder Straße zwei Firmenwagen in Flammen gestanden. Bei beiden Autos handelte es sich um Abschleppwagen des dort ansässigen Unternehmens. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei fragt: Wer hat nachts möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg.

