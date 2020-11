Polizei Duisburg

POL-DU: Folgemeldung: Homberg: Polizei stoppt Raser nach Verfolgungsfahrt und erlebt Überraschung - Frau und Kind gesucht

DuisburgDuisburg (ots)

Das Verkehrskommissariat 21 der Duisburger Polizei sucht Zeugen der rasanten Fahrt von einem 12-Jährigen am vergangenen Mittwoch (25. November, 07:50 Uhr). Die Ermittler sind insbesondere auf der Suche nach der Frau, die mit einem etwa 8-jährigen Mädchen auf der Windmühlenstraße in Höhe der Bruckhauser Straße unterwegs war, als der junge Fahrer nicht auf eine rote Ampel achtete. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Diese Frau oder weitere Zeugen sollen sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 mit der Polizei Duisburg in Verbindung setzen.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4773935

