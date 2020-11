Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Folgemeldung: Verunfallte Fußgängerin verstorben

DuisburgDuisburg (ots)

Die Fußgängerin, die am Montag (23. November, 16:40 Uhr) bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Donnerstagabend (26. November) im Krankenhaus an den Folgen verstorben.

Nach ersten Erkenntnissen war die 80-Jährige unvermittelt auf die Fahrbahn der Großenbaumer Allee gelaufen und wurde von dem Opel eines 50-Jährigen erfasst. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Unfallsachverständiger und die Polizei werten zur Zeit Spuren und Zeugenaussagen aus, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Augenzeugen, die sich bisher nicht an die Polizei gewandt haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4772848

