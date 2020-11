POL-DU: Großenbaum: Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Polizei Duisburg

Großenbaum: Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Duisburg

Am Montagnachmittag (23. November, 16:40 Uhr) wurde eine Fußgängerin bei einem Unfall auf der Großenbaumer Allee lebensgefährlich verletzt. Laut Zeugenaussagen lief die 80-Jährige plötzlich auf die Straße und wurde dann von dem Opel eines 50-Jährigen erfasst, der gerade in Richtung Süden fuhr. Die Frau schlug erst auf der Motorhaube auf, prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel dann zu Boden. Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 22 sucht jetzt Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei.

