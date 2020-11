Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Vorfahrt missachtet - Audi prallt gegen Laternenmast

DuisburgDuisburg (ots)

Der 20-jährige Fahrer eines grauen Opels hat beim Überqueren der Moerser Straße von der Fährstraße in Richtung Duisburger Straße am Montagabend (23. November, 22:40 Uhr) nicht auf die Vorfahrt eines Audis geachtet. Beides Autos stießen zusammen. Der Audi schleuderte über eine Grünfläche gegen einen Laternenmast und zwei am Straßenrand geparkte Pkw. Der 20-jährige Fahrer und der gleichaltrige Beifahrer wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 26.000 Euro.

