Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Elfrath: Alleinunfall mit 3 Verletzten

KrefeldKrefeld (ots)

Am frühen Morgen (31.Oktober 2020) gegen 01.50 Uhr, kam es zu einem schweren Unfall in Krefeld-Elfrath.

Ein 18jähriger Autofahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich Rather Straße seitlich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei wurden ein 17- und ein 18jähriger Mitinsasse schwer verletzt. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand hoher Sachschaden am PKW. Rettungswagen brachten die verletzten Personen in umliegende Krankenhäuser. (516)

