Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Drei Männer dringen in Wohnung ein und berauben den Bewohner

KrefeldKrefeld (ots)

Am heutigen Freitag (30. Oktober 2020) sind drei Männer in eine Wohnung auf der Kneinstraße eingedrungen. Sie bedrohten den Bewohner und flohen mit Bargeld.

Gegen 12 Uhr stiegen die drei Männer durch ein Fenster in die Erdgeschosswohnung ein. Als sie im Inneren auf den Bewohner stießen, bedrohten sie ihn und raubten Geld aus seinem Portemonnaie. Danach kletterten sie durch das Fenster wieder nach draußen und flohen.

Anwohner hatten beobachtet, dass die drei Männer gemeinsam in der Umgebung unterwegs waren und die Gegend ausgekundschaftet hatten. Sie sollen zwischen 20 und 35 Jahre alt sein. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die sie auf der Kölner Straße, der Kneinstraße oder Am Königshof heute oder in den letzten Tagen gesehen haben. Hinweise bitte unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (515)

