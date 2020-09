Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Schallodenbach (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 382 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern verstarb. Der junge Mann befuhr mit einem Motorrad die L382 aus Schallodenbach kommend in Richtung Niederkirchen. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, geriet gegen die Schutzplanke und stürzte. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die L382 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an. Ein Gutachter ist eingeschaltet.|pvd

