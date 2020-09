Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag in der Klosterstraße den Gast einer Kneipe in Gewahrsam genommen. Der 26-Jährige hatte beim Verlassen seines Tischs mehrmals gegen die sogenannte Maskenpflicht verstoßen. Nachdem ihn der Wirt wiederholt darauf hinwies, kippte die Stimmung. Der 26-Jährige fing an, den Wirt und Gäste zu beleidigen. Schließlich warf der Mann ein Glas nach Gaststättenbetreiber und verletzte ihn damit. Ein weiteres Glas verfehlte eine Kundin des Lokals nur knapp. Weil der 26-Jährige einem Platzverweis der Polizei nicht nachkam, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Er wird sich jetzt in mehreren Verfahren und wegen des Verstoßes gegen die sogenannten Corona-Regeln verantworten müssen. |erf

