POL-WE: +++ Audi beschädigt +++ Verkehrszeichen umgefahren und abgehauen +++ Sonnenbrillen geklaut +++ Geldbeutel aus Auto gestohlen +++ Auto gegen Motorrad +++

Friedberg (ots)

>Bad Vilbel: Audi beschädigt

Zwischen Samstag (11. April), 09 Uhr und Sonntag (12. April), 15.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen im Schlesienring abgestellten schwarzen Audi. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursachte der Verkehrsteilnehmer so einen Schaden von etwa 1.000 Euro am vorderen rechten Kotflügel. Anschließend entfernte dieser sich offenbar unerlaubt vom Unfallort. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

>Ortenberg: Verkehrszeichen umgefahren und abgehauen

Am Montagmorgen (13. April) meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 02 Uhr, dass jemand in Höhe der Wilhelm-Leuschner-Straße 32, dortige Verkehrsinsel, offenbar ein Schild umgefahren hatte. Vom Verursacher fehlte jedoch jede Spur. Eine dorthin entsendete Polizeistreife stellte dann einen Schaden von mehreren Hundert Euro fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Büdingen zu melden, Tel. 06042/96480.

>Butzbach: Sonnenbrillen geklaut

Aus einem Optikergeschäft in der Weiseler Straße entwendeten Straftäter am Montagmorgen (13. April) gegen 03.20 Uhr eine Vielzahl an hochwertigen (Sonnen-)Brillen im Wert von mehreren Tausend Euro. Zuvor hatten sie eine Glastür eingeschlagen und waren so in den Verkaufsraum gelangt.

Wem sind kurz vor oder nach der Tat verdächtige Personen und Fahrzeuge in der Weiseler Straße aufgefallen? Die Kripo Friedberg bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

>L2189 bei Florstadt: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Aus einem schwarzen VW stahlen Straftäter am vergangenen Sonntag (12. April) eine schwarze Ledergeldbörse. Offenbar hatte sich in Abwesenheit der Geschädigten jemand an den Türschlössern zu schaffen gemacht. Beeinträchtigungen in deren Funktionstüchtigkeit stellte die Autobesitzerin gegen 19 Uhr bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug fest. Den Lupo hatte sie gegen 16.45 Uhr in einer Parkbucht in Höhe Hof Birkensee abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06101/6010.

>Altenstadt: Auto gegen Motorrad

Nach dem Zusammenstoß zwischen einem silbernen Opel und einer blauen Yamaha an der Kreuzung Stammheimer Straße - Zum Kerlesgrund wurde die 50-jährige Motorradfahrerin aus dem Main-Kinzig-Kreis am vergangenen Sonntag (12. April) gegen 18.25 Uhr schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der 72-jährige Autofahrer aus dem Wetteraukreis sowie dessen Beifahrerin verletzten sich nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Beide Kraftfahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit; es wurde abgeschleppt.

Wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei in Büdingen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06042/96480 zu melden.

