Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigen Unbekannte mehrere Fahrzeuge. Durch Zeugen wurde gegen 22:30 Uhr mitgeteilt, dass vermutlich Jugendliche durch die Straßen "Holzstraße, Turnerstraße und Kleestraße" ziehen und PKW beschädigen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten an den zuvor genannten Örtlichkeiten bisher drei Autos festgestellt werden, an denen die Außenspiegel abgerissen wurden. Personen konnten keine mehr festgestellt werden. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0631-3692250 um Hinweise. /PvD

