Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte schlagen Scheibe ein

Uslar (ots)

(zi.) Bisher unbekannte Täter schlugen am Abend des 11.Dezember 2019 die Scheibe eines leerstehenden Einzelhandelsgeschäftes in der Kurzen Straße ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

