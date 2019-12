Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Autofahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

Kreisstraße 404 zwischen Wiebrechtshausen und Edesheim - Freitag, 13. Dezember 2019, 05.00 Uhr

EDESHEIM (fal) - Am Freitag gegen 05.00 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Wiebrechtshausen und Edesheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. An dem verunfallten Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Der 21 Jahre alte Autofahrer aus Bad Grund war auf der Kreisstraße in Richtung Edesheim unterwegs. Auf der leicht abschüssigen Strecke verlor er auf winterglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw schleuderte in den linken Straßengraben und überschlug sich dort. Auf dem Dach liegend kommt das Fahrzeug zum Stehen. Der 21-Jähige konnte ohne fremde Hilfe aus dem Auto klettern und anschließend einen Notruf absetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell