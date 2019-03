Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - In die Wade gebissen

Baden-Baden, Oos (ots)

Zwei freilaufende Boston Terrier haben am späten Sonntagvormittag einen 5-jährigen Jungen an einem Spielplatz in der Sinzheimer Straße angegangen und hierbei verletzt. Einer der beiden Hunde hat dem Kind gegen 11.45 Uhr in die Wade gebissen und außer einem Abdruck des Hundekiefers auch ein Hämatom hinterlassen. Gegen den 57 Jahre alten Hundebesitzer, der seine beiden Vierbeiner von der Leine ließ, wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell