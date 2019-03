Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Radfahrerin contra Auto

Loffenau (ots)

Eine 45 Jahre alte Radfahrerin hat sich am Samstagnachmittag nach einer Kollision mit einem BMW eine Armfraktur zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die Mittvierzigerin war gegen 16.40 Uhr auf der Lautenbacher Straße in Richtung Untere Dorfstraße unterwegs und hat nach bisherigen Feststellungen an der Kreuzung zur Gartenstraße die Vorfahrt eines von rechts herannahenden BMW einer 19-Jährigen missachtet. Durch den Aufprall gegen den Kotflügel des Wagens stürzte die Radlerin über die Motorhaube auf die Straße. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich von etwa 2.000 Euro bewegen.

