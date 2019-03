Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Kind nach Sturz mit Fahrrad schwer verletzt

Wolfach (ots)

Ein 8 Jahre alter Junge hat sich am Sonntagmittag nach einem Sturz mit seinem Mountainbike schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik nach Offenburg gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Kind auf dem Radweg von Hausach nach Wolfach unterwegs und verlor kurz nach 12 Uhr auf dem abschüssigen Teilstück bei der Unterführung am Ortseingang Wolfach die Kontrolle über sein Fahrrad. Hierbei prallte er ohne Fremdbeteiligung gegen eine dortige Betonmauer. Die Beamten des Polizeireviers Haslach kümmerten sich um die Unfallaufnahme. /wo

