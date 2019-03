Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Schnelle Reaktion verhindert möglicherweise Schlimmeres

Steinach (ots)

Nach einem Unfall am Sonntagnachmittag in der Hauptstraße sind nach bisherigen Feststellungen glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen, allerdings steht mit rund 20.000 Euro ein hoher Sachschaden zu Buche. Ausgangspunkt des Malheurs war ein Motorradfahrer, der kurz nach 14 Uhr am Adlerplatz in die Friedhofstraße abbiegen wollte und hierzu aufgrund Gegenverkehrs anhalten musste. Der nachfolgende Fahrer eines VW erkannte die Verkehrssituation zu spät. Um eine Kollision mit dem Biker zu umgehen, steuerte der Passat-Lenker reaktionsschnell rechts an der KTM vorbei und prallte hierbei gegen einen am Fahrbahnrand eingepflanzten Baum sowie gegen ein Hinweisschild. Durch den Aufprall drehte sich der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers und stieß im weiteren Verlauf mit einem geparkten Ford zusammen. Der Fahrer des Volkswagen sowie ein mitfahrendes Kind blieben unversehrt, der Junge wurde allerdings vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Passat musste an den Abschlepphaken.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell