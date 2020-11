Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Einbrecher unterwegs: Polizei sucht Zeugen und informiert per Telefon und Facebook

DuisburgDuisburg (ots)

Am vergangenen Wochenende haben die Beamten der Duisburger Polizei vier Einbrüche an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet aufgenommen. Das für die Ermittlungen zuständige Kriminalkommissariat 14 sucht Zeugen. Wer zum Beispiel verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat und beschreiben kann, meldet sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 0203 2800.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (23. November, 2:45 Uhr) mussten die Beamten zu einer Schule an der Kalthoffstraße in Obermarxloh ausrücken. Dort hatten Unbekannte ein Fenster eingeschlagen und das Büro der Schulleitung durchwühlt. Die verschlossene Tür hinderte die Unbekannten daran, weiter ins Schulgebäude zu gelangen. Spuren zeigen, dass die Täter auch in den Geräteschuppen und in die Turnhalle eingebrochen sind. Die Polizei durchsuchte den Gebäudekomplex mit Unterstützung von Malinois Arek. Laut Zeugen muss sich der Einbruch in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (20. November, 16 Uhr - 22. November, 2:45 Uhr) ereignet haben.

Wenige Stunden zuvor war am Sonntagabend (22. November, 23:10 Uhr) die Polizei schon einmal auf der Kalthoffstraße zu einem Einsatz gerufen worden: Hier hatten Unbekannte an der Rückseite eines Gebäudes Glasscheiben zerstört und waren so in eine städtische Kinder- und Jugendeinrichtung eingedrungen. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugen hatten zwei junge Männer in Tatortnähe beobachtet und die Polizei gerufen. Einer der beiden Tatverdächtigen ist 1,70 Meter groß, der andere etwa 1,90 Meter. Beide sind schlank und waren dunkel gekleidet.

Gegen 19:30 Uhr hat der Besitzer eines Einfamilienhauses am Sonntag (22. November) an der Jägerstraße in Alt-Hamborn die Polizei gerufen. Hier hatten Unbekannte am Nachmittag ein Fenster eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Haus verschafft. Was hier genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Ebenfalls am Sonntagabend (22. November) gegen 21:25 Uhr nahmen die Beamten in einem Mehrfamilienhaus an der Kardinal-Galen-Straße in der Altstadt einen Einbruch auf. Durch die gekippte Balkontür waren die Täter in die Wohnung eines 19-jährigen Duisburgers eingedrungen und hatten Bargeld gestohlen.

Einbruchsschutz: Wie die Duisburger ihre eigenen vier Wände sicher machen können, dazu beraten am kommenden Donnerstag (26. November) in der Zeit von 10 bis 14 Uhr Kriminalhauptkommissar Ralf Schäfer und sein Kollege Marcus Franken. Die beiden stehen unter der Telefonnummer 0203 280 1500 Rede und Antwort und sind gleichzeitig auf der Facebook-Seite der Polizei (https://de-de.facebook.com/Polizei.NRW.DU) erreichbar. Neben dem Schutz des privaten Umfeldes will das Kripo-Team auch ältere Menschen und ihre Angehörigen über die Maschen der Trickdiebe aufklären.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell