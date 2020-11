Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Drogendealer fliegt beim Telefonieren mit dem Rad auf

Duisburg

Weil er auf dem Fahrrad mit dem Handy telefonierte, fiel ein 44-jähriger Mann am Samstagmittag (21. November, 12:10 Uhr) einem Streifenwagenteam auf der Dr.-Hans-Böckler-Straße auf. Als der Duisburger die Beamten bemerkte, warf er ein Tütchen ins Gebüsch. Die Polizisten stoppten und kontrollierten ihn. Dabei fanden sie zwei Telefone und eine vierstellige Summe Bargeld in kleinen Scheinen. Im Gebüsch entdeckten sie ein in einen Kaffeefilter eingewickeltes Tütchen mit weißem Pulver, das sie sicherstellten. Die Beamten nahmen den tatverdächtigen Drogendealer mit zur Wache. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft genehmigte ein Richter die Durchsuchung seiner Wohnung. Hier stießen die Beamten auf 19 Handys und eine Feinwaage. Sie stellten alles sicher. Der 44-Jährige muss jetzt mit einem Verfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels rechnen.

