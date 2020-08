Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Frau greift Kind an - Polizei bittet um Hinweise

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei Hamm sucht nach einer Körperverletzung eine Frau mit Fahrrad und einem schwarzen Hund; vermutlich einem Pudel. Die Frau steht im Verdacht, am Montag, 10. August, einen 13-jährigen Jungen aus Hamm gewürgt und geschubst zu haben. Der Junge hatte zuvor gegen 12.45 Uhr an der Straße An der Schleuse Musik gehört. Die unbekannte Frau forderte den Jungen auf, die Musik leiser zu stellen. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, reagierte die Frau gewalttätig. Der Junge blieb unverletzt. Anschließend fuhr sie mit einem Fahrrad in Richtung der Therme Maximare davon. Zum Tatzeitpunkt trug sie eine blaue Jeanshose und ein Top. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

