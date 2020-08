Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Weißer Lieferwagen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Am Mittwoch, 12. August, wurde ein LKW gegen 15 Uhr auf der Dortmunder Straße beschädigt. Ein weißer Lieferwagen mit grünen Streifen kam dem LKW entgegen und streifte den Außenspiegel des Fahrzeugs. Dabei zersprang die Glasabdeckung. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

