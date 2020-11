Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Brand in einer Garage - Zeugen gesucht

DuisburgDuisburg (ots)

Die Duisburger Polizei ist am Sonntagabend (22. November, 20:20 Uhr) zu einem Brand in einem Hinterhof an der Lindenallee ausgerückt. Vor Ort entdeckten die Beamten in einer Garage eine Mülltonne und Gegenstände, etwa einen Schreibtischstuhl, die Feuer gefangen hatten. Sie löschten den Brand mit einem Feuerlöscher. Niemand wurde verletzt. Augenzeugen melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell