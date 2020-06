Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Pkw-Aufbruch

Goch (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag, 08.06.2020, auf der Niersstraße einen silbernen 5er BMW-Touring aufgebrochen, der auf einer Freifläche eines Reihenendhauses abgestellt war. Sie erbeuteten eine Vielzahl von Werkzeugen, Bekleidungsgegenständen sowie ein mobiles Navigationssystem. Der Besitzer des Wagens hatte ihn am Sonntag, gegen 21.00 Uhr noch unversehrt vorgefunden und den Aufbruch am Montag gegen 07.45 Uhr bemerkt. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt Zeugen. (SI)

