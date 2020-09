Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht an Tankstelle in Schwei +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher tankte am Freitag, 18. September 2020, gegen 14:30 Uhr, seinen Pkw an einer SB-Tankstelle in der Mühlenstraße in Schwei.

Beim Wegfahren vergaß er die Zapfpistole im Tankstutzen seines Pkw. Der dadurch entstandene Schaden wurde auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Gegen den bislang unbekannten Verursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 aufzunehmen.

