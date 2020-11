Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Verwirrter Mann wirft Flaschen aus dem Fenster

DuisburgDuisburg (ots)

Anwohner der Wanheimer Straße haben am Montagabend (23. November, 20:10 Uhr) die Polizei alarmiert, weil ein Mann aus dem Fenster eines mehrgeschossigen Wohnhauses Glasflaschen in Richtung von Passanten geworfen hatte. Anschließend habe der Mann mit einer Waffe auf sie gezielt und geschossen. Die Polizisten suchten das Mehrfamilienhaus sofort auf. Sie trafen den 65-Jährigen im Wohnzimmer an, nahmen ihn fest und stellten eine Pistole sicher, bei der es sich nicht um eine scharfe Waffe handelte. Verletzt wurde niemand. Auf die Beamten machte der Tatverdächtige einen stark verwirrten Eindruck. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er in die Psychiatrie zwangseingewiesen.

