Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: 85-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Hilfe

Bild-Infos

Download

DuisburgDuisburg (ots)

Bereits seit der vergangenen Woche Samstag (21. November) wird der 85-jährige Herbert J. aus Rheinhausen vermisst. Der an Demenz leidende Senior ist an der Hochfelder Straße in Hochemmerich zu Hause und zwischen 1,55 und 1,60 Meter groß. Er hat einen weißen Schnauzbart, eine Halbglatze mit weißen, längeren Haaren an der Seite und trägt einen beige-farbenen Anorak mit Kapuze sowie eine graue Stoffhose. Am Montag (23. November) haben seine Verwandten ihn als vermisst gemeldet. Die Polizei suchte daraufhin mit Hilfe eines Hubschraubers nach dem Senior, der gut zu Fuß ist und täglich eine Runde durch Rheinhausen geht. Wer ihn sieht oder weiß, wo er sich aufhält, kann sich jederzeit unter der Rufnummer 0203 2800 an die Duisburger Polizei (Kriminalkommissariat 12) oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell