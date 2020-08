Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Ford aus dem Ahornweg gestohlen

Gevelsberg (ots)

Am Freitagmorgen stellte ein 40-jähriger Gevelsberger fest, dass in der Nacht zu Freitag, sein am Ahornweg geparkter Pkw gestohlen wurde. Es handelt sich dabei um einen schwarzen Ford Focus ST mit schwarzen Felgen. Das Fahrzeug weist einen Kilometerstand von ca. 68.000 KM auf.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell