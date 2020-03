POL-HB: Nr.: 0203 --Einbrecher gestellt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Walle, Waller Heerstraße Zeit: 27.03.2020, 23.40 Uhr

In der Nacht zu Samstag nahmen Einsatzkräfte der Polizei dank aufmerksamer Anwohner einen 37-jährigen Mann vorläufig fest, der zuvor in einen Kiosk eingebrochen war.

Gegen 23.40 Uhr hörten zwei 24 und 30 Jahre alte Anwohnerinnen an der Waller Heerstraße Scheibenklirren. Von ihren Balkonen konnten sie in einem Kiosk eine eingeschlagene Schaufensterscheibe erkennen. Kurz darauf sahen sie, wie eine Person die Straße überquerte, direkt auf das zerstörte Fernster zulief, in die Auslage griff und mehrere Pakete an sich nahm. Anschließend flüchtete sie zu Fuß in stadteinwärtige Richtung und weiter in die Gustavstraße.

Zeitgleich alarmierten die Zeugen über den Notruf 110 die Polizei und gaben Fluchtrichtung und Beschreibung des Mannes durch. Die schnell eintreffenden Polizisten stellten den Flüchtigen noch in der Waller Heerstraße in Höhe Gustavstraße. Das auf seiner Flucht weggeworfene Diebesgut, mehrere Stereo-Kopfhörer und Elektrorasierer, konnte in einem Vorgarten gefunden und sichergestellt werden. Den 37 Jahre alten Einbrecher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Dieser Fall zeigt wieder einmal, wie wichtig und erfolgreich wachsame Nachbarn sein können. Die Polizei empfiehlt einmal mehr:

Stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung! Merken Sie sich charakteristische und auffällige Merkmale der Personen und alarmieren schnellstmöglich die Polizei über den kostenlosen Notruf 110. Weitere Tipps und Präventionshinweise finden Sie dazu im Internet unter www.polizei.bremen.de.

