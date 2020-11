Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 23. November, an der Kreuzung Theodor-Heuss-Platz / Caldenhofer Weg / Bismarckstraße wurde eine 61-jährige Radfahrerin aus Hamm leicht verletzt. Gegen 17.10 Uhr befuhr sie mit ihrem Pedelec den Theodor-Heuss-Platz in Richtung Norden. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 38-jährigen Pkw-Fahrerin, die mit ihrem Suzuki vom Theodor-Heuss-Platz nach rechts in den Caldenhofer Weg einbiegen wollte. Die Radfahrerin stürzte und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht, indem sie ambulant behandelt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.(mw)

