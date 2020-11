Polizei Duisburg

POL-DU: Olfen: Diebe schlugen auf sieben Motoryachten zu

Duisburg/OlfenDuisburg/Olfen (ots)

Gleich sieben Motoryachten, die im Hafen Olfen am Dortmund-Ems-Kanal liegen, haben Diebe im Zeitraum von Mittwoch (25. November, 17 Uhr) bis Donnerstag (26. November, 11 Uhr) durchwühlt. Sie stahlen nach ersten Einschätzungen der Eigentümer Geld sowie Alkohol und flüchteten unbemerkt. Das zentrale Kriminalitätskommissariat der Wasserschutzpolizei in Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder Geräusche gehört haben, wenden sich bitte an die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800.

