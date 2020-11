Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Kreuzung nach Unfall gesperrt

DuisburgDuisburg (ots)

Die Polizei hat nach einem Unfall den Kreuzungsbereich der Großenbaumer Allee und Neidenburger Straße am Samstagvormittag (28. November, 9:25 Uhr) für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Der Fahrer (43) eines Rettungswagen war mit Sonder-und Wegerechten bei Rot in die Kreuzung gefahren und hatte einen 54-jährigen Mercedes-Fahrer übersehen. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Autofahrer hatte Glück im Unglück: Er kam mit leichten Verletzungen davon und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Besatzung im Rettungswagen blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

