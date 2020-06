Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Auto zerkratzt, Zeugen gesucht

Oppenau (ots)

Weil Unbekannte ein Fahrzeug in der Hauptstraße zerkratzt haben, ermitteln Beamte des Polizeipostens Oppenau nun wegen Sachbeschädigung und sind auf der Suche nach Zeugen. Der Honda war zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen vor einem Anwesen neben einer dortigen Gaststätte abgestellt, als der Halter des Wagens am Sonntagmorgen durchgehende Kratzer an der rechten Fahrzeugseite feststellen musste. Der angerichtete Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 07804 910883 entgegen. /ma

