Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durbach - Ermittlungen aufgenommen

Durbach (ots)

Nach einem Vorfall am Dienstagabend im Durbacher Schwimmbad haben die Beamten der Kripo Offenburg gegen einen 33 Jahre alten Mann Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes eingeleitet. Der 33-Jährige steht im Verdacht, kurz nach 19 Uhr einem 12 Jahre alten Mädchen im Schwimmbecken an deren Brust gegriffen zu haben. In der Folge entwickelte sich eine tätliche Auseinandersetzung zwischen den Eltern des Kindes und dem Verdächtigen. Mehrere Streifen des Polizeireviers Offenburg und des Kriminaldauerdienstes haben den Sachverhalt vor Ort aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

