Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gemälde gestohlen

53902 Bad Münstereifel (ots)

Sieben von insgesamt 30 Gemälden entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag aus einer open air Ausstellung an der Nöthener Straße. Die Ausstellung an sich war für Jedermann frei zugänglich. Bei den gestohlenen Objekten handelt es sich um gedruckte Duplikate auf wetterfester Plane. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro- Bereich.

