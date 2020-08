Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bienenstöcke angezündet

53894 Mechernich (ots)

Mehrere Bienenstöcke setzte eine Gruppe von Jugendlichen Freitagabend (20.08 Uhr) an der Straße Haselbusch in Brand. Als die Jugendlichen einen Zeugen erkannten, flüchteten sie vom Brandort. Zuvor hatten sie aus einer Scheune einen Imkeranzug entwendet. Danach steckten sie einige Bienenvölker in Brand und schmissen andere Bienenstöcke um. Insgesamt wurden 15 Stöcke beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Euro- Bereich.

