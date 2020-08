Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Holz in Gitterbox fing Feuer

53947 Nettersheim (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache bannte Samstagnachmittag (15.20 Uhr) Holz in einer gelagerten Gitterbox. Der Geschädigte hatte das Brandholz in dieser Gitterbox in seiner Garage gelagert. Der dort installierte Brandmelder machte den Eigentümer auf den Brand aufmerksam. Er selbst konnte das Feuer sofort mit eigenen Mitteln löschen. Die zeitgleich informierte Feuerwehr zog die Gitterbox aus der Garage heraus. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache.

