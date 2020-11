Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Falsche Kripo-Beamte rauben Handy

DuisburgDuisburg (ots)

Um das Handy eines 49-jährigen Mannes zu bekommen, haben sich am gestrigen Sonntag (29. November, 10:30 Uhr) zwei Männer auf der August-Thyssen-Straße als falsche Kripo-Beamte ausgegeben. Einer der beiden forderte den Duisburger auf, sein Handy herauszugeben. Das kam ihm seltsam vor. Als er ein Foto machen wollte, riss ihm der Unbekannte das Handy aus der Hand und rannte in Richtung Hans-Sachs-Straße davon. Er ist etwa 1,80 Meter groß, sportlich und hat dunkle zur Seite gegelte Haare. Er trug eine schwarze Atemschutzmaske, eine schwarze Hose, einen schwarzen Mantel und Handschellen am Gürtel. Zeugen, die genauere Angaben zu diesem falschen Beamten oder dem Mittäter machen können, melden sich bei der Kripo unter der Rufnummer 0203 2800.

