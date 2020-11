Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Trier-EhrangTrier-Ehrang (ots)

In der Merowinger Straße, Ecke Quinter Straße, wurde am Samstag, 31.10.2020, zwischen 17 und 22 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter dunkler Pkw, BMW, von einem bisher unbekannten Fahrzeug an der gesamten Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher, welcher vermutlich einen Schaden auf seiner Beifahrerseite hat, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Schweich, Telefon: 06502/91570, email: pischweich@polizei.rlp.de, zu wenden.

